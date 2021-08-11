Маленькая девочка на подоконнике многоэтажки переполошила челябинцев и экстренные службы

В центре Челябинска шестилетняя девочка вышла на подоконник открытого окна в квартире многоэтажки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 11 августа, утром в одном из пятиэтажном домов по улице Каслинской.

Очевидцы сообщили, что на подоконнике открытого окна в квартире, расположенной на четвертом этаже, стоит маленький ребенок. К месту ЧП прибыли сотрудники МЧС и полиции.

Как выяснилось, взрослых в квартире не оказалось, и спасателям пришлось воспользоваться автолестницей, чтобы снять ребенка с подоконника и попасть в жилище. В квартире, помимо шестилетней «каскадерки», оказалась запертой ее двухлетняя сестра.

Мать девочек появилась в доме лишь через несколько часов. По информации органов внутренних дел, женщина заявила, что была на работе. В мэрии Челябинска сообщили, что вчера, 10 августа, чиновники службы опеки уже выезжали по этому адресу после того, как соседи сообщили, что дети часто остаются в квартире одни.

В настоящее время старшая девочка находится в приюте, ее сестра – в больнице.

Челябинск, Виктор Елисеев

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