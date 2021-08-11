На балконе челябинской многоэтажки прогремел взрыв

В Челябинске на балконе многоэтажного дома прогремел взрыв.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 11 августа, в одном из многоквартирных домов по улице Скульптора Головницкого. Момент возникновения пожара попал на видео, которое очевидцы разместили в социальных сетях.

На ролике огненная волна с грохотом выбивает остекление балкона на третьем этаже здания.

По информации ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание жители квартиры ликвидировали до прибытия пожарных. В результате инцидента никто не пострадал. Вероятной причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации бытовых бензиновых, керосиновых и других устройств.

Известно, что квартиру снимали мигранты.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.08.21

Маленькая девочка на подоконнике многоэтажки переполошила челябинцев и экстренные службы. / Вузы получат бессрочную аккредитацию с 2022 года. / Почетным гражданином Челябинска предложили сделать депутата, призвавшего не церемониться с критиками мэрии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»