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Среда, 11 августа 2021, 17:13 мск

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Топ-менеджер южноуральского предприятия отправится в колонию за коммерческий подкуп

В Челябинской области руководящий сотрудник коммерческой организации признан виновным в коммерческом подкупе.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, по версии следствия, в период 2018-2020 годов представитель руководства производственной компании получил от представителей организаций-подрядчиков вознаграждение более чем в 8 миллионов рублей за обеспечение своевременного приема и оплаты за произведенные работы.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, осуществлявшими оперативное сопровождение по уголовному делу.

Суд приговорил коммерсанта к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с уплатой штрафа в 9 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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