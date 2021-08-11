На посещение хребта Нургуш в нацпарке «Зюраткуль» потребуется отдельное разрешение

В национальном парке «Зюраткуль» ввели дополнительные ограничения на посещение самой высокой горы Южного Урала.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зюраткуль», теперь посещение хребта Нургуш осуществляется только по отдельному разрешению, так как эта территория входит в особо-охраняемую зону территории парка.

Всем туристам и группам необходимо будет пройти обязательную регистрацию в управлении национального парка «Зюраткуль» по электронной почте, заполнив анкету и отправив ее за неделю до похода, а затем дождаться ответа о регистрации группы.

На маршруте необходимо соблюдение правил посещения:

1. Строго пешее посещение (квадроциклы, любой транспорт запрещены). Доехать можно только до кордона «У трех вершин» на автомобиле.

2. Запрещено рвать любые растения, ломать ветви деревьев. И особенно бросать мусор на природе. Контейнеры есть на кордоне.

3. Запрещено разводить огонь и костры на протяжении всего маршрута и на вершине. Специально оборудованные костровища есть на кордоне.

4. Запрещено останавливаться с палатками на вершине и у подножья хребта. С палатками можно остановиться на отдых на кордоне «У трех вершин».

Дополнительные ограничения не скажутся на стоимости посещения парка. Цена въезда в «Зюраткуль» осталась на уровне 100 рублей с человека, как и раньше. За разрешение посещения маршрутов никакая плата не взимается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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