Полсотни южноуральцев заразились клещевым энцефалитом и боррелиозом

13,5 тысяч жителей Челябинской области пострадали от укусов клещей.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на конец минувшей недели в медицинские организации региона обратилось 13 тысяч 504 пострадавших от укуса клещей, в том числе 3 тысячи 413 детей. За аналогичный период 2020 года пострадало 15 тысяч 271 человек.

Нападение клещей отмечено во всех муниципальных образованиях Челябинской области. Зарегистрировано 34 случая заболевания клещевым энцефалитом жителей области, в том числе 2 детей, 14 случаев заболевания клещевым боррелиозом (2 случая у детей).

С начала сезона в области исследовано 10 тысяч 108 клещей на зараженность клещевыми инфекциями: их них – 33,3% инфицированы боррелиями, 1,1% – вирусом клещевого энцефалита, 4,0% – моноцитарным эрлихиозом и 2,2 % – гранулоцитарным анаплазмозом человека.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.08.21

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