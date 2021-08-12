12 августа ожидаются следующие события – Челябинск

12.08.2021, четверг

11:00 Челябинск – Занятие кружка «Мастерилка»: знакомство со стихотворением С. Михалкова «Котята» и создание поделки «Котенок» (детская библиотека №3 имени Василия Кузнецова, ул. Артиллерийская, 106)

11:00 Челябинск – День урожая: веселые игры, конкурсы, викторина, загадки (детская библиотека №5, ул. Калининградская, 23-а)

12:00 Челябинск – Литературный час «Сказочное путешествие в Зазеркалье» к юбилею книги Л. Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» (детская библиотека №8, ул. Смирных, 13-а)

12:00 Челябинск – Мастер-класс «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед» (детская библиотека №16, пр. Победы, 291-а)

14:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Учебный год в период пандемии, профилактика сезонных осенних заболеваний» (правительство Челябинской области)

15:00 Челябинск – День виниловых пластинок: участникам представят пластинки фирмы «Мелодия» с комментариями коллекционера (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

Челябинск. Другие новости 11.08.21

Полсотни южноуральцев заразились клещевым энцефалитом и боррелиозом. / Дефицит врачей и недоступность медпомощи: правительство РФ заметило проблемы в системе здравоохранения. / На посещение хребта Нургуш в нацпарке «Зюраткуль» потребуется отдельное разрешение. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»