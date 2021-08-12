Число инфицированных коронавирусом в Челябинской области превысило 79 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлен 371 новый случай коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 14 зараженных, все они скончались непосредственно от ковида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 79 тысяч 246 инфицированных. 3 тысячи 624 из них умерли (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 361).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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