В Челябинске возбудили уголовное дело на иностранку, запиравшую детей одних дома

На женщину, из-за дочери которой в Челябинске поднялся переполох, завели уголовное дело.
Как уже сообщал «Новый День», утром вчера, 11 августа, спасателей и полицейских вызвали к одному из пятиэтажных домов по улице Каслинской.
Очевидцы сообщили, что на подоконнике открытого окна в квартире, расположенной на четвертом этаже, стоит маленький ребенок и просит помощи у прохожих. По словам горожан, девочка жаловалась на голод.
Как выяснилось, взрослых в квартире не было, и спасателям пришлось воспользоваться автолестницей, чтобы снять ребенка с подоконника и попасть в жилище. В квартире, помимо шестилетней «каскадерки», оказалась запертой ее двухлетняя сестра.
Мать девочек появилась в доме лишь через несколько часов. По информации органов внутренних дел, женщина заявила, что была на работе. В полиции Челябинска сообщили, что внимание семья, живущая в квартире, привлекла еще на прошлой неделе – после того, как соседи сообщили, что дети часто остаются в квартире одни.
Позднее в полиции областного центра сообщили, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию детей.
В настоящее время старшая девочка находится в приюте, ее сестра – в больнице.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 12.08.21
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