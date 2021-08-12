Превращение главного парка Челябинска в лучший в стране откладывается на неопределенное время (ФОТО)

Челябинские чиновники решили «забыть» о планах по развитию главного парка города.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спустя полгода после широко разрекламированного «соучастного проектирования» концепции развития Центрального парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина, обстановка в одном из главных общественных пространств Челябинска так и не изменилась в лучшую сторону. А, по мнению некоторых горожан, только ухудшилась.

Центральное место отдыха по-прежнему производит впечатления умирающего ПКиО поздней советской эпохи. При этом коммерсанты, окучивающие общественную территорию, неплохо зарабатывают на ее посетителях: ООО «Отдых», связанное с экс-советником действующего мэра Челябинска Натальи Котовой Пером Конаревым, нарастило выручку в «ковидном» 2020 году более чем на 70% (в 2019 году рост составил 10%). А вот МАУ «ЦПКиО им. Гагарина», наоборот, ушло в «минус».

При этом вот уже несколько лет власти Челябинска обещают провести масштабную реконструкцию общественного пространства. Это одна из излюбленных тем в выступлениях мэра Челябинска Натальи Котовой, не упускающей возможности напомнить о грядущем преображении парка. Но дальше слов дело не идет.

Впрочем, сомнения в грядущем светлом будущем территории возникли еще на этапе проектирования концепции развития парка. Напомним, разрабатывалась она, якобы, в рамках соучастного проектирования. В сентябре 2020 года был проведен онлайн-опрос, а в январе 2021-го – осуществлена попытка привлечь к разработке концепции всех желающих. На организацию этого мероприятия власти Челябинска потратили 459 тысяч рублей.

Впрочем, уже в ходе обсуждения стало ясно: к соучастному проектированию подобные встречи имеют столь же мало отношения как пресловутые общественные слушания к влиянию граждан на политику муниципалитета.

Начиналось все довольно оптимистично: вице-мэр Челябинска по экономическому развитию Олег Извеков (ныне обвиняемый в коррупционном преступлении) сообщил, что теперь все общественно значимые места в городе будут проектироваться только с участием горожан.

Вице-мэр по вопросам градостроительства Владимир Шамне сказал, что Челябинск будет стремиться догнать Казань, где в рамках соучастного проектирования проводится более 300 мероприятий в год, и поставил задачу сделать парк имени Гагарина лучшим парком в стране.

А модератор встречи Вахтанг Чикаберидзе, управляющий партнер компании DevelopmentPro, заявил: собравшиеся в зале 100 человек и 150 участвующие онлайн сделают за 3 часа столько же, сколько 1 специалист, который работал бы над проектом 6 – 8 месяцев. Как будто забыв, что подавляющее большинство «соучастников» не имеют ни соответствующего образования, ни опыта, а от них требуют по-быстрому решить все проблемы самого крупного парка города, толком даже не объяснив, что из себя представляет это хваленое соучастное проектирование, а также что и как им нужно делать.

При этом из трех отведенных на проектирование часов два ушло на общие рассказы о США (где соучастное проектирование помогает избегать конфликтов среди хорошо вооруженного населения) и Казани (где подобные мероприятия превратились чуть ли ни в национальный праздник), о значении парков в современном мире, об истории парка Гагарина.

А в заключительной части организаторы просто провели презентацию уже разработанных ими концепций отдельных «кусков» и направлений деятельности общественного пространства.

При этом сразу после проведения обсуждения в мэрии о нем как будто и вовсе забыли. И на последовавшем после них аппаратном совещании Владимир Шамне даже не упомянул о прошедшем мероприятии, хотя обычно сообщают об общественных слушаниях любых мало-мальски значимых проектов.

Правда, итоговый документ все-таки был создан. В нем из 242 страниц 20 посвящены терминологии и теории, более 50 страниц заняла историческая справка, еще несколько отвели под публикацию более 300 фамилий «соучастников». Все это, вкупе с кратким обзором существующих проблем парка («несовременный внешний вид», «нехватка мест для отдыха», «нехватка туалетов», «дорожные покрытия, требующие ремонта») щедро сдобрено фотографиями и вырезками из газет. При этом в открытом доступе опубликована лишь 46-страничная презентация.

Что же представляет собой «концепция». По мнению авторов документа, парк Гагарина должен стать круглогодичным «парком впечатлений», ориентированным на посетителей всех возрастов. Для этого планируется модернизировать детские площадки, обустроить фудкорт, танцевальные площадки, реконструировать фонтан и облагородить расположенные на его территории карьеры.

В мэрии заявляют: при создании концепции учтены все предложения участников проектирования. И оговариваются: реализовать их можно будет только в зависимости от наличия финансирования и технической возможности. То есть, по сути, решать – прислушиваться к челябинцам или нет – будет сам инвестор.

Которого, к слову, до сих пор нет. А если верить экспертам, то и не предвидится. Напомним, чиновники лелеют мечту о привлечении для развития парка концессионера. «Концессия подразумевает реконструкцию государственного имущества. Никакого имущества с инвентарным, кадастровым номером там нет. Что там реконструировать? Лыжную базу, где лыжи стоят и с ней 80 гектаров земли? – цитирует 74.ru одного из представителей профессионального сообщества. – Поэтому инвестор – это очередная чепуха. Реконструировать там нечего, а новое строительство запрещено, так как парк – это особо охраняемая территория. И это касается не только парка имени Гагарина, но и других. Проще купить землю в другой части города и организовать для людей нормальные развлечения. А в парке нужно просто гулять и наслаждаться природой, у него такое назначение».

И, похоже, это вполне устраивает как «осваивающих» общественную территорию коммерсантов, так и муниципального оператора парка. Так, выручка ООО «Отдых» в 2020 году составила 38 миллионов рублей (против 22 миллионов – в 2019 году). Зато МАУ «ЦПКиО им. Гагарина» при доходах в 92 миллиона рублей продемонстрировало расходы в 95,4 миллиона рублей, причем две трети расходов приходится на коммунальные платежи, увеличившиеся в 2020 году в полтора раза.

Удивительного в этом мало. Ведь большую часть денег от эксплуатации аттракционов парк отдает ООО «Отдых» в качестве арендной платы: по данным представителей МАУ, арендодатель получает 70% выручки. В итоге после увеличения числа аттракционов обороты ООО существенно выросли, а для муниципального учреждения это обернулось, в первую очередь, ростом коммунальных затрат.

Между тем, в некоторых городах России уже даже во дворах стали появляться не безумные в своей раскраске и травмоопасные, а развивающие и экологичные площадки, находится на которых интересно не только детям, но и взрослым:

Но челябинцы, пока чиновники рассуждают о потенциале Челябинска и строят планы сделать что-нибудь лучшее в стране, вынуждены довольствоваться этим:

Челябинск, Виктор Елисеев, Виктор Вагнер, Евгений Полак

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