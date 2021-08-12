«Достояние республики»: в детском лагере на Южном Урале нашли таинственные медикаменты

В детском лагере в Челябинской области обнаружили неопознанные лекарства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Усть-Катава в ходе проверки муниципального казенного учреждения «Детский оздоровительный центр «Ребячья республика», выявлены грубые нарушения прав детей на охрану жизни и здоровья.

Представители прокуратуры выяснили, что в медицинском блоке детского лагеря хранили лекарственные средства, которые невозможно идентифицировать, срок годности которых истек. Кроме того, медицинская деятельность здесь велась без соответствующей лицензии, система видеонаблюдения находилась в неисправном состоянии. Так же были выявлены нарушения при организации питания.

В связи с выявленными нарушениями прокурор города возбудил дела об административных правонарушениях. Директору лагеря внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.

В настоящее время акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.08.21

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