Без водительских прав и денег: жительница Магнитогорска ответит в суде за попытку дать взятку

В суд Магнитогорска направлено уголовное дело о покушении на дачу взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение в отношении местной жительницы, обвиняемой в покушении на дачу взятки должностному лицу через посредника в крупном размере.

По версии следствия женщина в период с июля по август 2018 передала через посредницу сотрудникам РЭО ГИБДД 208 тысяч рублей. Девушка готовилась впервые получить водительское удостоверение, но не горела желанием сдавать теоретический и практический экзамены на право управления транспортным средством. Пара сотен тысяч рублей, по ее мнению, должны были убедить полицейских в необязательности испытаний.

Но попытка магнитогорчанки окончилась неудачей. Посредница заверила ее, что передала деньги по назначению, хотя в действительности этого не сделала.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве в крупном размере.

А несостоявшейся автомобилистке предстоит теперь ответить за покушение на дачу взятки. Ее уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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