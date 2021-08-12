В Челябинске нетрезвая таксистка врезалась в подъезд многоэтажки

На северо-западе Челябинска неуправляемое такси врезалось в подъезд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, инцидент произошел в ночь с 11 на 12 августа.

В 22:05 напротив дома №41а по улице Молодогвардейцев водитель автомобиля «Ниссан» с символикой одного из агрегаторов такси не справился с управлением. Машина сначала наехала на бордюр, а затем врезалась во входную группу подъезда жилой многоэтажки.

В результате ДТП пострадал пассажир такси – 46-летний мужчина получил травмы, ему рекомендовано амбулаторное лечение. Водитель автомобиля – 45-летняя женщина – управляла машиной в состояние опьянения, в отношении нее составлен административный материал. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится административное расследование.

Челябинск, Виктор Елисеев

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