Жительница Челябинска, заболевшая коронавирусом, не может дождаться адекватной медицинской помощи: женщина болеет почти две недели, а у ковидной бригады нет времени до нее доехать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 26-летняя челябинка почувствовала недомогание в воскресенье, 1 августа, а на следующий день поняла, что заболела: тело ломило, поднялась температура. К вечеру стало еще хуже: ломота усилилась, заболела голова, появился насморк, исчезли запахи. Горожанка позвонила в регистратуру, но, поскольку было уже 16 часов, ей сообщили, что врач не придет, и предложили перезвонить завтра. Или позвонить в скорую.

На следующий день участковый все-таки пришел, спросил, что беспокоит. Слушать сердце и легкие не стал, процент содержания кислорода в крови не измерил, просто выписал «Арбидол» и «Парацетамол», велел прийти на прием в пятницу. 4 августа у горожанки взяли ПЦР-анализ на ковид.

После этого она сходила в поликлинику на прием: состояние не улучшалось, заподозрили гайморит. Но рентген пазух носа этот диагноз не подтвердил. Ее отправили домой до 10 августа.

А в понедельник стало известно, что ПЦР-анализ дал положительный результат. В регистратуре поликлиники ей сообщили, что передадут ее данные ковидной бригаде и велели ждать. В этот день бригада не приехала. И на следующий тоже.

Челябинка перезвонила в регистратуру поликлиники, там заявили: бригада не едет, потому что никто не знает, что у нее ковид. «Как же так, – удивилась горожанка. – Вы же сам мне сказали, что тест положительный и обещали передать мои данные ковидной бригаде». В регистратуре это предпочли не комментировать.

«Меня переключили на какую-то женщину, которая довольно грубо высказала недовольство моим звонком, но потом все-таки дала номер ковидной бригады, – рассказывает горожанка. – Я перезвонила по названному номеру, это оказался рентген-кабинет». В этот день к ней, разумеется, никто не приехал.

На следующий день опять пришлось звонить в поликлинику, там ответили, ответили, что данные еще не передавали, а информацию о том, что у горожанки ковид, только сообщили лечащему врачу.

Сегодня утром она опять обратила в регистратуру. На этот раз ей ответили, что не знают, как поступать в таких ситуациях. Разбираться в ситуации пришлось родственникам молодой челябинки, которые нанесли личный визит в поликлинику.

После этого с женщиной связался руководитель ковидной бригады и сообщил: вызовов слишком много, поэтому когда доберутся до нее – неизвестно. Порекомендовал принимать «Амброксол» и «Ибуклин».

Напомним, челябинка болеет с 1 августа, и все это время она не получает адекватного лечения.

РИА «Новый День» обратился в министерство здравоохранения Челябинской области с просьбой прокомментировать ситуации и оказать помощь горожанке в назначении лечения.

Челябинск, Оксана Азарова

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