Национальному парку «Таганай» угрожает огонь

Национальному парку «Таганай» угрожает природный пожар.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка, лес горит на границе особо охраняемой природной территории. Огонь идет со стороны Миасса.
По предварительным данным, ЧП в районе Александровской сопки.
«Инспекторы службы охраны национального парка с противопожарным оборудованием выдвинулись на место. Главная задача – не допустить огонь на территорию и помочь справиться с ним максимально быстро», – отмечают в ООТП.
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