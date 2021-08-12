Национальному парку «Таганай» угрожает огонь

Национальному парку «Таганай» угрожает природный пожар.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка, лес горит на границе особо охраняемой природной территории. Огонь идет со стороны Миасса.

По предварительным данным, ЧП в районе Александровской сопки.

«Инспекторы службы охраны национального парка с противопожарным оборудованием выдвинулись на место. Главная задача – не допустить огонь на территорию и помочь справиться с ним максимально быстро», – отмечают в ООТП.

Челябинск, Павел Зварзин

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