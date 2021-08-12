На Южном Урале объединяют два гандбольных клуба

В Челябинской области решили объединить два гандбольных клуба в один.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Федерация гандбола Челябинской области решила отказаться от участия в чемпионате России сразу двух гандбольных клубов. С нынешнего года регион в состязаниях будет представлять лишь одна команда, которая появится в результате объединения клубов «Динамо» и «Сунгуль».

«Проанализировав итоги выступления команд в чемпионате России, оценив текущее и перспективное финансовое положение клубов, и принимая во внимание необходимость системного, поступательного развития гандбола в Челябинской области, приняли совместное решение о том, что выступление в чемпионате страны продолжит одна команда, которая объединит в себе сильнейших игроков, тренерский штаб и административный персонал обоих клубов. Объединение позволит сконцентрировать финансирование на одной команде, а не распылять бюджетные средства, не получая от этого должной отдачи. В свою очередь, увеличение финансирования позволит новой команде куда более достойно представлять Челябинскую область на уровне страны, а в перспективе – и вернуть те сильные, заметные, заслуженные позиции, которые долгие годы занимал южноуральский гандбол на российском и международном уровне», – говорится в распространенном федерацией заявлении.

Напомним, до этого в Челябинской области действовали два профессиональных гандбольных клуба – «Динамо» (Челябинск) и «Сунгуль» (Снежинск). В последние годы обе команды испытывали перманентный кризис и не могли похвастаться какими-либо достижениями: во второй половине 2010 – начале 2020 годов обе команды боролись за выживание в Суперлиге российского чемпионата, причем не всегда удачно.

Некогда челябинская школа гандбола была одной из сильнейших в стране. В чемпионате СССР образованный в 1976 году челябинский «Полет» стабильно входил в первую пятерку команд высшей лиги, регулярно выступая на международных кубковых соревнованиях. С распадом СССР челябинцы стали одной из сильнейших гандбольных команд России. В первом же чемпионате России, проходившем в 1992-1993 годах, «Полет» завоевал серебряные медали. Свой успех команда повторила в 1996 и 1997 годах. В 1994 и 1999 годах челябинский клуб был третьим в российском чемпионате.

С наступлением 2000-х «Полет» начали преследовать неудачи, обусловленные, в том числе, осложнением финансового положения команды. Клуб сорвался в глубокое пике, выйти из которого не помогла ни смена названия на «Локомотив-Полет» в 2001 году, ни реорганизация 2010 года, после которой команда стала выступать как «Динамо».

Снежинский «Сунгуль» появился на излете Советского Союза, в 1990 году. Короткая история команды оказалась куда менее титульной: клуб может похвастаться лишь бронзовыми медалями по итогам чемпионата России 2011-2012 годов.

В последнее десятилетие обе южноуральские команды результатами не блистали. И даже покидали Суперлигу: «Динамо» вынуждено было отстаивать свое право на участие в элитном дивизионе чемпионата России в борьбе с командами высшей лиги в сезоне 2017-2018 годов, «Сунгуль» – в 2019-2020 годах. Сезон 2020-2021 годов также не принес радости болельщикам. Клуб из Снежинска остановился в шаге от вылета из Суперлиги, заняв 11-е место из 13. Челябинцы оказались двенадцатыми, оказавшись вне Суперлиги.

Челябинск, Виктор Елисеев

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