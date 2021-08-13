В Челябинске ограничат движение автотранспорта через плотину

В Челябинске через плотину в районе Шершней ограничат движение автомобилей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 13 августа, с 10:00 до 16:00 будут проведены геологические изыскания на гребне плотины Шершневского гидроузла.
В связи с этим движение автотранспорта будет ограничено: закрыты по одной полосе во всех направлениях.
Водителей призывают учитывать ограничения.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 12.08.21
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