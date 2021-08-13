Нацпроект по-челябински: чиновники приняли дорогу, сделанную с грубыми нарушениями, и не настаивают на переделке

В Челябинской области выявлены грубые нарушения на дороге, отремонтированной в рамках нацпроекта: обнаружены недопустимые отклонения от нормативов при обустройстве уклонов поперечного профиля на всем протяжении обследуемого участка дороги. При этом чиновники к результатам работы подрядчика весьма лояльны и не собираются принуждать его к исправлению ошибок. Разобраться в ситуации призывают губернатора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», участок дороги «Челябинск – Октябрьское» отремонтирован в текущем году подрядчиком «ДорстройГрупп». Согласно контракту, исполнитель привел в порядок более 15 км дорожного полотна. Работа была принята и оплачена заказчиком.

Проверка всего участка активистами Народного фронта показала, что в большинстве случаев уклоны поперечного профиля не соответствуют требованиям нацпроекта. Допустимым значением является 20 промилле с погрешностью в +-5 промилле. Реальные же показатели отличаются в два-три раза. Один из замеров показал -60 промилле, тогда как на соседней полосе уклон составил -16,3 промилле.

Такие показатели не соответствуют нормативам ГОСТ. Это может привести к заносу на вираже и скапливанию воды на проезжей части, что провоцирует эффект аквапланирования, ведущий к потере управляемости и, как следствие, – ДТП.

Для исправления ошибок необходим масштабный объем действий: фрезерование дефектных участков, выправление профиля и укладка слоев дорожного покрытия либо укладка нового асфальта поверх уже уложенного. Исполнитель и заказчик согласившись с доводами общественников, но назвать сроки устранения дефектов отказались, ограничившись малообещающей формулировкой: «Сделаем по возможности».

«Это несерьезный подход к реализации национального проекта, на который заложены колоссальные средства, – заявляют в ОНФ. – В частности, цена контракта на этот и ряд других объектов, реализуемых «ДорстройГрупп», составляет более 660 миллионов рублей. Ущерб для регионального бюджета будет огромным. Тем возмутительнее лояльность министерства, чьи представители приняли позицию подрядчика и заявили, что согласны с нарушениями, однако кардинальных изменений на данном объекте не предвидится. Более того, заказчик пояснил, что подрядчик волен сам регламентировать свои работы, собственно, это и стало поводом для обращения к главе региона, поскольку мы считаем, что приоритетом для реализации нацпроекта должны служить нормативы и требования ГОСТ, а не мнение исполнителя.

Если новая дорога не отвечает требованиям безопасности и имеет дефекты, это противоречит самим целям и задачам нацпроекта. Отсутствие должного контроля со стороны Миндортранса неизбежно повлечет подобные ситуации в дальнейшем на других объектах БКАД».

Изложив эти факты в обращении к главе региона, представители Народного фронта пояснили, что ситуация нуждается в персональном контроле губернатора. Общественники призвали провести повторную проверку на предмет соответствия нормативам и качества исполнения работ подрядчиком на данном объекте, побудить исполнителя привести новую дорогу в соответствие с национальными стандартами, а также привлечь к ответственности чиновников, допустивших приемку и оплату некачественных работ.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 12.08.21

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