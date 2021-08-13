Безработица на Южном Урале возвращается на доковидный уровень

Безработица в Челябинской области возвращается к доковидным показателям.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, уровень зарегистрированной безработицы в регионе вернулся к показателям марта 2020 года.

«Показатели безработицы в нашем регионе существенно ухудшились в апреле 2020 года после официального объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии COVID-19. Тогда уровень безработицы за месяц увеличился с 1,3% до 2%. В августе-сентябре 2020 года показатели безработицы достигли 4,9%", – напомнили представители ведомства.

К августу нынешнего года число официально признанных безработных сократилось с момента выхода на пиковый уровень почти в 4 раза, вернувшись к показателям марта 2020 года (1,3%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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