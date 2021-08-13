Дым от якутских пожаров продолжит душить челябинцев

В минэкологии Челябинской области заявили о сохраняющейся угрозе «якутского» смога.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 13 августа, несмотря на ранее положительные прогнозы, на территории Челябинска и некоторых районов области продолжаются условия заноса дыма от лесных пожаров из Якутии на территорию региона. Об этом заявил замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

«Со вчерашней ночи наблюдаются повышение концентраций взвешенных частиц, сероводорода и других компонентов в приземном слое, – уточнил чиновник. – Это связанно в первую очередь со слабым ветром, до 0,8 метра в секунду с переходом в течении дня с северо-западного направления на юго-восточное и ночной инверсией».

Это способствует застою воздуха и накоплению загрязнителей в нижних слоях атмосферы от природных пожаров и промышленных предприятий.

С целью недопущения возможных превышений вредных веществ и ухудшения обстановки предприятия должны будут снизить выбросы в атмосферный воздух на 20-40%, напомнили представители ведомства. Жителям рекомендуется отказаться от использования личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт, организациям – ограничить строительные и ремонтные работы на улице и работу строительной техники в жилых массивах, всем – ограничить сжигание травы, листвы и иных отходов. Администрациям муниципальных образований рекомендуется усилить полив улиц.

Челябинск, Виктор Елисеев

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