В Челябинской области за сутки от ковида скончались 19 человек

В Челябинской области за сутки выявлено 375 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 19 зараженных, все они скончались непосредственно от ковида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 79 тысяч 621 инфицированный. 3 тысячи 643 из них умерли (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 380).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 13.08.21

Дым от якутских пожаров продолжит душить челябинцев. / Безработица на Южном Урале возвращается на доковидный уровень. / В Челябинске ограничат движение автотранспорта через плотину. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»