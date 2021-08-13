На Южный Урал вернулась жара

В Челябинскую область вернулась жара.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уже сегодня воздух в регионе прогреется более чем до +25 градусов Цельсия, а в субботу столбики термометров на Южном Урале преодолеют 30-граудсные отметки.

На следующей неделе может быть еще жарче: в ряде территорий воздух прогреется до +33.

Жаркая погода продержится дней 10 -12, причем существенных осадков в течение ближайшей декады в Челябинской области не ожидается.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 13.08.21

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