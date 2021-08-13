В Златоусте дети вынуждены играть не брошенной детской площадке

Жители Челябинской области пожаловались на опасную детскую площадку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», детский парк в районе Метзавода в Златоусте не могут достроить уже не первый месяц, из-за чего дети вынуждены играть в грязи и рискуя получить травму. Об этом рассказали активисты движения «Гражданский патруль».

Детская площадка расположена вблизи дома №5 по улице Дачной. Родители, обратившиеся к общественникам, объяснили, что детей приходится приводить сюда.

«Очень давно уже площадка в таком состоянии, ее все не могут достроить, всюду хлам, мусор, не заметно, что кто-то пытается ее привести в нормальное состояние. Место облюбовали маргиналы, которым все равно, где пить. Это просто никуда не годится», – возмущаются в общественной организации.

Общественники обратились в администрацию Златоуста с просьбой позаботиться о подрастающем поколении и обязать подрядчика привести детскую площадку в надлежащее состояние.

Челябинск, Виктор Елисеев

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