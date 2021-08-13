Выборы в Госдуму пройдут на Южном Урале без самовыдвиженцев

Челябинский облизбирком отказал в регистрации единственному кандидату-самовыдвиженцу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской областной избирательной комиссии, сегодня, 13 августа, окружной избирком отказал в регистрации Яне Гусевой, единственному кандидату, выдвинувшейся в порядке самовыдвижения и представившей подписные листы с подписями избирателей.

Напомним, ранее в Челябинской области в качестве выдвинувшихся кандидатов в депутаты Госдумы в одномандатных округах зарегистрировали 60 человек: 9 самовыдвиженцев, 51 – от политических партий. Это произошло после того, как два претендента отозвали свои пакеты документов.

Однако из 9 самовыдвиженцев подписные листы сдала только Яна Гусева (Коркинский избирательный округ). Остальные заявили, что не смогли собрать необходимое количество подписей избирателей.

Впрочем, попытка Гусевой зарегистрироваться также окончилась неудачей: в связи с большим количеством недостоверных и недействительных подписей, заявили в избиркоме.

Несмотря на это, Коркинский округ станет наиболее конкурентным на предстоящих выборах в российский парламент: за кресло депутата-одномандатника будут бороться 11 кандидатов. В остальных округах Челябинской области «конкурс» не превысит 10 претендентов на мандат.

Челябинск, Виктор Елисеев

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