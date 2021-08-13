Траты челябинцев на подготовку к школе оказались одними из самых высоких в стране

Траты челябинцев на подготовку детей к новому учебному году оказались одними из самых высоких в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинск занял 4 место в стране по суммам, потраченным на подготовку к школе. Больше тратили только в Красноярске, Санкт-Петербурге и Москве.

Школьный набор для юной челябинки оценивается, в среднем, в 13 тысяч 890 рублей. Половина этой суммы тратилась на повседневную одежду и обувь, еще 23% – на спортивную форму, остальное – на рюкзаки и школьные принадлежности. В целом, сборы девочки в школу обходятся на 4% дороже, чем в среднем по России.

Аналогичный набор для мальчиков обходится на 10% дороже общероссийского: челябинцам приходится тратить в среднем 13 тысяч 760 рублей.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 13.08.21

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