Южноуральские кандидаты-«единороссы» заработали за год 139 миллионов рублей

Избирком опубликовал информацию о доходах южноуральских кандидатов в депутаты Госдумы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за прошедший год шестеро кандидатов, вошедших в региональный список «Единой России» в Челябинской области, заработали почти 139 миллионов рублей. Это следует из данных, опубликованных Центральной избирательной комиссией России.

Так, возглавивший региональную часть партийного списка ЕР губернатор Алексей Текслер заработал 12,5 миллиона рублей. Помимо заработной платы главы региона и правительства, источниками его дохода стала сдача в аренду московской квартиры, денежная компенсация за медицинское обслуживание, а также проценты по вкладам в трех банках, где у него лежит 119,45 миллиона рублей. Кроме того, Текслер задекларировал три квартиры: две в Москве и одна (площадью 114 квадратных метров) – на Кипре.

Идущий вторым в региональном списке хоккеист Сергей Гомоляко получил в 2020 году 12,73 миллиона рублей. Его доходы формировались за счет заработной платы спортивного директора ХК «Металлург», выплат СК «Кубань-регион» и федерации хоккея России, а также процентов по вкладам в двух банках, где у него лежит 9,44 миллиона рублей. Также у него есть квартира площадью 47,7 квадратного метра в Москве и два автомобиля Mercedes Benz.

Замыкающая тройку главврач областного госпиталя для ветеранов войн Татьяна Василенко заработала за год 2,03 миллиона рублей. Такой доход она получила за счет зарплаты, а также выплат ООО «Инвестиционный фонд «Демидов» и пенсионного фонда по Калининскому району Челябинска. Кроме того, на банковских счетах у нее размещены 4,024 миллиона рублей.

Четвертую строчку регионального списка занимает «профессиональный политик». Во всяком случае, вице-спикер областного заксобрания Олег Голиков в качестве единственного источника своих доходов указал депутатскую зарплату, вылившуюся за год в 3,93 миллиона рублей. Есть у него и банковские счета – всего на сумму 145 тысяч рублей. Другого имущества у него нет.

Депутат Госдумы Дмитрий Вяткин задекларировал 5,817 миллиона рублей: зарплата депутата, гонорар от Высшей школы экономики и проценты по банковским счетам (в банке у него размещены 480,5 тысячи рублей). Кроме того, он владеет участком в Московской области площадью 731 квадратный метр и домом площадью 318,9 «квадратов».

Самым богатым кандидатом оказался претендент с минимальными шансами на попадание в Госдуму – предприниматель и депутат областного парламента Алексей Денисенко. Сын владельца обувной фабрики «Юничел» заработал за год втрое больше предыдущих пяти участников списка – 101,75 миллиона рублей. Также у него в собственности 11 земельных участков, 8 домов, 4 квартиры, 19 объектов нежилой недвижимости, 30 транспортных средств. На банковских счетах у него размещено 2,35 миллиона рублей. Также он является учредителем либо соучредителем 25 обществ с ограниченной ответственностью.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут в сентябре нынешнего года. В них примут участие 14 политических партий: ЕР, Партия роста, «Родина», «Гражданская Платформа», «Зеленая Альтернатива», «Коммунисты России», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Яблоко», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, Партия свободы и справедливости, Российская экологическая партия «Зеленых» и «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».

Челябинск, Виктор Елисеев

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