У южноуральского министра образования появился новый заместитель

У министра образования Челябинской области появился новый заместитель.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на эту должность назначен директор (теперь уже бывший) Челябинского радиотехнического техникума Виталий Литке. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер, установив для Литке испытательный срок в течение 3 месяцев.

В педагогическим сообществе не исключают, что новый зам через некоторое время может стать министром.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 13.08.21

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