Число заболевших COVID-19 южноуральцев вплотную приблизилось к 80 тысячам

В Челябинской области зафиксировали 378 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 10 июля подтверждено 79 тысяч 999 случаев заболевания COVID-19 (+ 378 новых подтверждения ко вчерашнему дню).

За прошедшие сутки выписаны 283 человека. ️Больных COVID-19 – 6 тысяч 445 южноуральцев.

Умерли 19 человек, все – от COVID-19. Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 3 тысячи 643 больных коронавирусной инфекцией (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 380).

Челябинск, Виктор Елисеев

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