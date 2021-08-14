Парламентская оппозиция, рвущаяся в Думу от Южного Урала, похвасталась доходами

Кандидаты в депутаты Госдумы от трех оппозиционных партий раскрыли свои доходы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», данные о доходах и имуществе претендентов на думские мандаты опубликовала Центральная избирательная комиссия.

Самым богатым среди кандидатов оказался главный социалист Челябинской области и хозяин ЧКПЗ Валерий Гартунг. Лидер регионального списка «Справедливой России» получил в прошлом году 39,3 миллиона рублей. Источниками дохода стали аппарат Госдумы, ПАО ЧКПЗ, банк и ООО «Амеск-плюс». В собственности депутата Госдумы привилегированные и непривилегированные акции ПАО ЧКПЗ, треть земельного участка в Московской области (общая площадь участка 9 тысяч 846 квадратных метров), треть дома (общей площадью 672 «квадрата») и автомобиль Mercedes. На банковских счетах 394 тысячи рублей.

Депутат Законодательного собрания Челябинской области от СР Дмитрий Ларин заработал за год 10,36 миллиона рублей. Среди источников его дохода ООО Торговый Дым «Росава», несколько индивидуальных предпринимателей, а также Калининский райсовет Челябинска и областной парламент. Также у него есть квартира в Челябинской области площадью в 52 квадратных метра, автомобиль Toyota и 255 тысяч рублей на банковских счетах.

Один из ближайших соратников Гартунга, депутат ЗСО Василий Швецов задекларировал доход в 2,47 миллиона рублей. Его источники компания «Еманжелинск-Информ», правительство Челябинской области, региональное отделение СР и заксобрание области. Также в собственности Швецова акции ПАО ЧКПЗ, «Ростелекома», банка ВТБ, Сбербанка, «Газпрома» и ФСК ЕЭС, квартира по трети долей еще в двух квартирах и автомобиль Toyota.

Еще один «справедливоросс» – депутат заксобрания Павел Жолобов – заработал 3,5 миллиона рублей. Деньги он получал от ООО «ЧКПЗ-ЭНЕРГО», Государственного фонда развития промышленности Челябинской области, регионального парламента, и также в качестве процентов по банковским вкладам (у него на счетах размещено 138 тысяч рублей). Кроме того, в его собственности есть мотоцикл ИМЗ и автомобиль SKODA.

Его соратнице по партии и региональному парламенту Ольге Мухометьяровой немного не хватило до миллиона рублей: за минувший год она получила 979,5 тысячи рублей. Источниками дохода стали заксобрание и частный Южно-Уральский технологический университет. У единственной в региональном парламенте социалистки есть также квартира и 1,19 миллион рублей на счетах в банке.

Экс-депутат городского собрания Копейска, член регионального парламента от «Справедливой России» Дмитрий Сумин заработал в прошлом году 285 тысяч рублей. Он является учредителем ООО, владеет 10 земельными участками, 2 квартирами и еще четвертой частью в третьей квартире, автомобилем Ford. На счетах у него 5,8 тысячи рублей.

Лидер регионального списка ЛДПР, депутат Госдумы Виталий Пашин показал доход в 5,22 миллиона рублей, который получил за счет зарплаты парламентария и процентов по вкладам. У него в собственности есть участок в Краснодарском крае площадью 621 квадратный метр, дом площадью 586,7 квадратных метров и квартира в Челябинской области площадью 227,6 квадрата. На счетах у депутата 249,4 тысячи рублей.

Сергей Володарчук, идущий в списке ЛДПР вторым, заработал за год 16,65 миллиона рублей. Среди его источников дохода несколько фирм и предпринимателей. Также у него есть две квартиры (в Челябинской области и Санкт-Петербурге) и машино-место, нежилое помещение, еще три объекта недвижимости два автомобиля Land Rover, акци. На банковских счетах у кандидата 1,75 миллиона рублей.

Замыкающая региональную тройку ЛДПР Наталья Арсентьева призналась, что живет исключительно за счет работы в Госдуме, где за минувший год она получила 2,21 миллиона рублей. Также в ее собственности две квартиры в Челябинской области и Москве. На банковских счетах размещено 22,3 тысячи рублей.

«Варяг», возглавивший челябинско-курганский список КПРФ, Михаил Берулава заработал в прошлом году 15,3 миллиона рублей. Деньги он получал от Московского инновационного университета, Международного инновационного университета, Российской академии образования, Госдумы. Также источниками дохода стали пенсия и проценты по вкладам. У депутата Госдумы есть участок в Московской области и квартира в Краснодарском крае. Он владеет ООО «Росторгэкспорт» и ООО «Южный берег», занимающимися гостиничным и ресторанным бизнесом.

Лидер челябинских коммунистов Игорь Егоров заработал 2,19 миллиона рублей. Источники дохода, указанный им, – региональный парламент и ПФР. Также у него в собственности есть квартира площадью 114,4 квадратного метра. На банковских счетах у депутата заксобрания размещены 303,34 тысячи рублей.

У замыкающего список КПРФ курганца Виктора Зырянова среди источников дохода курганское областное отделение КПРФ, пенсия МВД, управление социальной защиты населения №9 Курганской области и Курганская областная дума. За год он заработал 1,05 миллиона рублей. Также он владеет двумя земельными участками, домом и квартирой в Курганской области, автомобилем Hyundai IX35 и хранит в банке 263,8 тысячи рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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