За победу в одномандатных округах будут бороться 49 южноуральцев

Из борьбы за мандаты депутатов Госдуму выбили 11 южноуральцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской областной избирательной комиссии, на выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва по 5 одномандатным избирательным округам на территории Южного Урала всего выдвинулось 62 кандидата: 9 – в порядке самовыдвижения, 53 – от политических партий.

Документы для регистрации представили 51 кандидат: 1 – в порядке самовыдвижения, 50 – от политических партий.

️Зарегистрированы 49 кандидатов от 12 политических партий. По всем округам своих кандидатов выдвинули «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», Партия пенсионеров, «Родина», Российская партия свободы и справедливости и «Новые люди». Четыре претендента выдвинулись от партии «Яблоко», три – от «Коммунистов России» и по одному – от Партии роста и «Гражданской платформы».

Челябинск, Виктор Елисеев

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