В администрации одного из уральских муниципалитетов произошла пьяная поножовщина

В администрации Кунашакского района произошла пьяная драка с поножовщиной.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП случилось в минувшую пятницу, 13 августа. В самой мэрии произошедшее называют «неприятным инцидентом» и заявляют, что к самой администрации эта неприятность отношения не имеет: во-первых, драка была в гаражах, во-вторых, муниципальные служащие в ней не участвовали.
Однако очевидцы утверждают, что подрались начальник одного из отделов администрации и его подчиненный. Последний получил ножевое ранение. Накал страстей был так высок, что только чудом больше никто не пострадал, а нападавшего еле скрутили.
Сейчас раненный находится в больнице, а дебошир объясняется с полицией.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 15.08.21
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