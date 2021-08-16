Уральские металлурги вошли в число финалистов конкурса «Открой свою Россию»

Представители ММК прошли в финал туристического конкурса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», команда из Челябинской области прошла в финал конкурса маршрутов «Открой свою Россию».

«Участие в финале конкурса туристических маршрутов «Открой свою Россию» само по себе является подтверждением привлекательности данного туристического направления для любителей путешествовать. На конкурс было подано 96 заявок, и только треть из них прошла в финал», – заявили в компании.

Команда Челябинской области сформирована из представителей регионального минэкономразвития, одного из туристических бюро, музея «Аркаим» и Магнитогорского металлургического комбината.

Среди представленных южноуральцами идей – новый маршрут в рамках развития промышленного туризма: «5000 лет металлургии на Южном Урале». Туристы смогут побывать в Магнитогорске и Аркаиме и увидеть развитие металлургии в нашей стране от примитивных печей до современного промышленного производства мирового уровня.

Челябинск, Виктор Елисеев

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