В Челябинской области выявлено 384 новых случаев коронавируса

В Челябинской области за сутки выявлено 384 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 20 зараженных, все они скончались непосредственно от ковида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 80 тысяч 764 инфицированных. 3 тысячи 702 из них умерли (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 439).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 16.08.21

Уральские металлурги вошли в число финалистов конкурса «Открой свою Россию». / В Челябинске суд вернул в предвыборную гонку снятого ранее кандидата. / В администрации одного из уральских муниципалитетов произошла пьяная поножовщина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»