На юге Челябинской области не могут ликвидировать пожар, вспыхнувший вблизи детского лагеря

На юге Челябинской области не могут ликвидировать пожар, вспыхнувший вчера днем недалеко от горнолыжного курорта «Металлург-Магнитогорск».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание началось вчера около полудня примерно в 1 километре от лагеря «Горное ущелье», организованного на территории комплекса.

Из лагеря эвакуировали 837 человек, 750 из которых – дети. Их разместили в соседних лагерях и базах отдыха.

Потушить пожар не удалось до сих пор. Ситуация осложняется тем, что очаг возгорания находится в труднодоступном месте в горах – пожранные машины не могут туда проехать.

За помощью обратились к волонтерам. Сбор добровольцев объявлен на 12 часов сегодняшнего дня на стоянке лагеря. Помощники пожарных должны быть одеты в закрытую одежду с длинными рукавами, «берцы» или кирзовые сапоги и плотные перчатки.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 16.08.21

В Челябинской области выявлено 384 новых случаев коронавируса. / Уральские металлурги вошли в число финалистов конкурса «Открой свою Россию». / В Челябинске суд вернул в предвыборную гонку снятого ранее кандидата. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»