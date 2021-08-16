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Понедельник, 16 августа 2021, 10:01 мск

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На юге Челябинской области не могут ликвидировать пожар, вспыхнувший вблизи детского лагеря

На юге Челябинской области не могут ликвидировать пожар, вспыхнувший вчера днем недалеко от горнолыжного курорта «Металлург-Магнитогорск».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание началось вчера около полудня примерно в 1 километре от лагеря «Горное ущелье», организованного на территории комплекса.

Из лагеря эвакуировали 837 человек, 750 из которых – дети. Их разместили в соседних лагерях и базах отдыха.

Потушить пожар не удалось до сих пор. Ситуация осложняется тем, что очаг возгорания находится в труднодоступном месте в горах – пожранные машины не могут туда проехать.

За помощью обратились к волонтерам. Сбор добровольцев объявлен на 12 часов сегодняшнего дня на стоянке лагеря. Помощники пожарных должны быть одеты в закрытую одежду с длинными рукавами, «берцы» или кирзовые сапоги и плотные перчатки.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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