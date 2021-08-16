Полторы сотни многоэтажек в Челябинске остаются без горячей воды

В Челябинске около 150 многоквартирных домов остаются без горячей воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске продолжается шестой этап опрессовки. Об этом сообщил заместитель главы города, курирующий ЖКХ, Александр Астахов.

При этом, по словам чиновника, по окончании пятого этапа горячая вода не вернулась в семь многоквартирных домов, три учреждения образования и одну больницу.

Кроме того, в 147 домах горячая вода была отключена повторно. Это связано с многочисленными авариями на сетях. В мэрии считают, что ремонты на сетях закончатся до конца этой недели, и после 20 августа горячая вода вернется к их жителям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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