В Челябинской области розница растет на фоне увеличивающейся закредитованности населения

Оборот розничной торговли на Южном Урале восстанавливается после ковидного кризиса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, по динамике оборота розничной торговли территория находится на 2 месте (+10,3%) среди регионов Урала.

При этом область заняла первые позиции по приросту объемов продаж пищевых продуктов (+13,4%) и платных бытовых услуг (+36,7 %) в сравнении с аналогичными показателями прошлого года.

Тройка лидеров по обороту розничной торговли на душу населения традиционно выглядит следующим образом: Тюменская область (139 тысячи 650,0 рубля), Свердловская область (134 тысячи 541,3 рубля), Башкирия (113 тысячи 123,9 рубля).

Челябинская область по обороту розничной торговли на душу населения стабильно находится на 5-ом месте (91 тысячи 969,2 рубля) среди 8 регионов.

Отметим, что существенную роль в положительной динамике играет феномен отложенного спроса: на фоне кризиса 2020 года люди предпочитали откладывать многие покупки. Как следствие, розничная торговля стагнировала. Так, в первом полугодии 2020 года экономисты зафиксировали нулевую динамику, а по итогам 12 месяцев розница приросла на 0,7%. При этом объем платных услуг снизился на 14,3% в первом полугодии и на 10% – по итогам всего 2020 года.

Между тем, инфляция в прошлом году составила в Челябинской области 4,56%, а за первое полугодие 2021 году индекс потребительских цен вырос на 3,85% по сравнению с декабрем 2020-го.

Кроме того, рост оборота розничной торговли происходит на фоне увеличения долговой нагрузки южноуральцев. По данным Объединенного кредитного бюро, область вошла в первую десятку регионов по количеству кредитов наличными, заняв 9 место: в июле жители области взяли 39,4 тысячи займов. И хотя эта цифра чуть меньше июньской (тогда южноуральцы получили 39,6 тысячи кредитов), в годовом выражении рост превышает 25% (в июле 2020 году было выдано 28 тысяч займов).

Челябинск, Виктор Елисеев

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