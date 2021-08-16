В нацпарке «Таганай» поставили под угрозу срыва работы по национальному проекту

Прокуратура требует ужесточить контроль за работами в национальном парке «Таганай».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство провело проверку исполнения администрацией национального парк «Таганай» законодательства при реализации мероприятий, предусмотренных нацпроекта «Экология».

В ходе проверки выяснилось, что учреждение заключило государственный контракт на изготовление и установку деревянного настила протяженностью 210 метров, перечислив на расчетный счет организации-подрядчика аванс в 30% от цены контракта.

Однако надлежащий контроль за исполнением подрядчиком условий контракта не осуществлялся, и настил так и не установлен до сих пор. «Указанное бездействие может привести к срыву работ по благоустройству тропы на «Большую каменную реку», тем самым привести к нарушению основных целей национального проекта «Экология» – сохранение биологического разнообразия и развития экологического туризма», – констатировали в природоохранной прокуратуре.

В связи с выявленными нарушениями Челябинский природоохранный прокурор внес руководителю ФГБУ «Национальный парк «Таганай» представление с требованиями об их устранении.

По результатам рассмотрения представления риняты меры к недопущению нарушений законодательства при реализации мероприятий, предусмотренных национальным проектом «Экология», виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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