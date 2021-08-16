В Челябинске перестанут ходить троллейбусы на железнодорожный вокзал

В Челябинске в выходные перестанут ходить троллейбусы на железнодорожный вокзал.

Как сообщили РИА «Новый День» в ООО «ЧелябГЭТ», в связи с реконструкцией участка теплотрассы от дома №4 по улице Евтеева до дома №60 по улице Цвиллинга, будет закрыто движение троллейбусов через перекресток улиц Свободы и Евтеева в оба направления, с отключением напряжения с 23:00 20 августа до 06:00 23 августа.

Маршруты на это время буду изменены:

№5 АМЗ – ЧТЗ

№17 ул. Молдавская – ЧТЗ

№21 ТЭЦ №3 – ПКиО им. Гагарина.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 16.08.21

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