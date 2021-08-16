В Челябинске бездомный заживо сжег собутыльницу

В Челябинске вынесли приговор бомжу, заживо сжегшего собутыльницу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в областном суде состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве, совершенном с особой жестокостью.

Судом установлено, что мужчина не имел определенного места жительства, ранее был судим за совершение преступлений против собственности. 30 апреля 2020 года в ходе распития алкогольных напитков он облил свою собутыльницу бензином и поджег.

Через некоторое время она скончалась в больнице.

В судебном заседании бездомный вину не признал, указав, что не причастен к совершению данного преступления.

Но суд признал его виновным, приговорив к 16 горам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права управлять транспортным средством на 17 месяцев 17 дней.

Челябинск, Виктор Елисеев

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