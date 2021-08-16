В челябинском автосервисе прогремел взрыв. Есть пострадавшие

В одном из автосервисом Челябинска взорвался баллон.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 16 августа, в Калининском районе Челябинска. В одном из здания, расположенном по улице Каслинской, начался пожар.
Во время покраски автомобиля произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением. В настоящее время пожар потушен.
По информации ГУ МЧС, огонь полностью уничтожил автомобиль. Кроме того, пострадал сотрудник автосервиса. Мужчину госпитализировали в одну из больниц города.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 16.08.21
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