В челябинском автосервисе прогремел взрыв. Есть пострадавшие

В одном из автосервисом Челябинска взорвался баллон.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 16 августа, в Калининском районе Челябинска. В одном из здания, расположенном по улице Каслинской, начался пожар.

Во время покраски автомобиля произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим горением. В настоящее время пожар потушен.

По информации ГУ МЧС, огонь полностью уничтожил автомобиль. Кроме того, пострадал сотрудник автосервиса. Мужчину госпитализировали в одну из больниц города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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