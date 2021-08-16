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Истории и расследования. РИА Новый День.

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Понедельник, 16 августа 2021, 17:17 мск

Новости Челябинск

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Власти Южного Урала продолжают «зажигать», не взирая на ковид

Чиновники Челябинской области решили, что ковид им не указ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крайне запутанная ситуация складывается в Челябинской области вокруг массовых мероприятий. Многие южноуральцы заметили, что, несмотря на продолжающийся рост заболеваемости COVID-19, региональные власти не торопятся сворачивать многолюдные акции.

Более того, на фоне сотен новых заболеваний ежедневно чиновник внезапно начали фонтанировать все новыми и новыми идеями массовых зрелищ, которые бы привлекали значительное число жителей региона. И это при том что тысячные отметки заболевших коронавирусом преодолеваются в области за каких-то три дня.

Напомним, в начале лета на Южном Урале заговорили о третьей волне пандемии новой коронавирусной инфекции. И организаторы масштабных мероприятий один за другим начали заявлять об отмене либо переносе своих детищ. Так, в регионе отказались от идеи проведения 65-го Ильменского фестиваля авторской песни, Бажовского фестиваля и ряда других форумов. Сорвался рок-фестиваль в Копейске.

Мэрии начали отменять торжества, приуроченные ко Дню города. Такое решение приняли в Магнитогорске, Верхнем Уфалее, ряде других территорий. Сегодня, 16 августа, окончательно отказались от проведения большого концерта в Копейске.

Казалось бы, что в этом удивительного – темпы распространения на Южном Урале коронавируса давно уже перешагнули 350 случаев в сутки и приближаются к 400. Какое уж тут веселье?

Но губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его окружение как будто этого не замечают. Так, в минувшую субботу, 14 августа, глава Южного Урала, осмотрев пешеходную набережную реки Миасс, обратился к челябинцам с просьбой придумать для нового места общественного притяжения новую традицию. И предложил организовать фестиваль сап-бордов, который, несомненно, привлечет достаточное число публики.

В тот же день в челябинском ЦПКиО имени Гагарина прошли соревнования по прыжкам с шестом «Уральское созвездие», собравший многих спортсменов и горожан. Судя по фотографиям, множество челябинцев самого различного возраста спокойно кучковались без масок и социальной дистанции.

А на озере Увильды разгорелись свои спортивные баталии: в разгар коронавируса здесь решили впервые в истории разыграть кубок губернатора по парусному спорту. В течение двух дней (14 и 15 августа) 200 спортсменов состязались за новый трофей на глазах о собравшихся на побережье южноуральцев. И лишь немногие вспоминали о санитарных правилах, которые власти настойчиво рекомендуют соблюдать жителям региона, грозя штрафами и приостановкой деятельности. На «губернаторские» праздники эти правила, видимо, не распространяются. Не исключено, что на них сохраняется своя неповторимая атмосфера, в которой вирус просто не выживает.

Неудивительно, что еще десять дней назад г-н Текслер заверил президента России Владимира Путина в том, что в регионе ситуация с ковидом стабилизировалась. «Мы видим замедление темпов прироста заболеваемости по койкам, по количеству пневмоний, мы уже стабилизировались и ожидаем в ближайшие недели снижения заболеваемости», – заявил губернатор, видимо, оперируя данным из какой-то своей реальности.

А в реальности южноуральского минздрава, согласно официальным данным ведомства, за прошедшие с разговора президента и губернатора дни число выявленных случаев COVID-19 в регионе выросло с 77 тысяч 61 до 80 тысяч 764, умерших пациентов – с 3 тысяч 515 до 3 тысяч 702. Непосредственно от коронавируса скончались за 10 дней 187 человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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