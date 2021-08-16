В Челябинске энергетика осудили за растрату 8,3 миллиона рублей

Суд огласил приговор сотруднику «Россетей», растратившему средства на реализацию нацпроекта на Южном Урале.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал начальника района электросетей регионального филиала ПАО «Россети» виновным в растрате в особо крупном размере.

Как установили сотрудники контрразведки, менеджер компании в процессе реализации национального проекта «Цифровая экономика» растратил вверенное ему имущество, предназначенное для установки на объектах энергосистемы региона, в результате чего нанес ущерб на сумму 8,3 миллиона рублей.

В процессе расследования уголовного дела нанесенный государству ущерб возмещен в полном размере. Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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