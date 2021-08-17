Очереди и многотысячные чеки: через что предстоит пройти южноуральцам для получения ковид-справки

КСП Челябинской области проанализировала стоимость ПЦР-исследований на COVID-19 в медучреждениях региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, в настоящее время ПЦР-исследования на коронавирус проводят в 10 государственных, а также 25 частных клиник в 22 городах Южного Урала (в стоимость включены все расходы, в том числе забор анализов).

В Челябинске провести исследования предлагают 5 государственных и 20 частных организаций, в Магнитогорске – 9 учреждений, в том числе 3 государственных, в Миассе – 1 государственная больница и 2 медицинских центра, в Еманжелинске, Златоусте, Копейске и Озерске по – 2 частных медцентра.

Некоторые частные медицинские лаборатории, осуществляющие ПЦР-тесты, имеют развитую филиальную сеть в муниципальных образованиях.

Самые низкие цены на ПЦР-исследования на Covid-19 в регионе начинаются от 1 тысячи рублей в Магнитогорске, 1 тысячи 155 рублей в Миассе и 1 тысячи 400 рублей в Челябинске.

В Челябинске у частных клиник цены варьируются от 1 тысячи 600 до 2 тысяч рублей.

При этом, как рассказывают горожане, во всех учреждениях они сталкиваются с очередями. Зачастую для сдачи теста приходится ждать от нескольких часов до трех дней.

Зато сам результат можно получить достаточно быстро – через 8-24 часа. Правда, за это придется доплатить от 2 до 3 тысяч рублей.

У некоторых частных центров в стоимость входит оформление сертификата о проведении исследования на английском языке, а также предоставление QR-кода. Еще 9 организаций предлагают эту услугу платно – ее стоимость составляет от 190 до 700 рублей. Кроме того, две клиники за дополнительную плату расшифруют сертификат на любой из восьми основных иностранных языков.

Челябинск, Виктор Елисеев

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