На Южном Урале количество случаев бешенства продолжает расти

Число зафиксированных случаев бешенства в Челябинской области увеличилось на 10%.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, с 9 по 13 августа 2021 года на территории Южного Урала зарегистрирован 1 случай бешенства животных: погибла кошка в деревне Бутаки Сосновского района.

С начала 2021 года на территории Челябинской области зарегистрированы 44 случая бешенства животных (2 коровы, 19 лис, 11 собак, 12 кошек) в 41 неблагополучном пункте.

Отметим, что за аналогичный период 2020 года выявлено 40 случаев бешенства животных в 40 неблагополучных пунктах.

В Бутаках будут становлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных.

Сообщаем, что особо острая обстановка складывается сейчас в центральной части Европейской России, в Поволжье, в Южном и Северо-Кавказском регионе и на Урале, в том числе в Челябинской области. Эти территории являются зонами наибольшей степени риска заражения человека и животных бешенством, на них приходится более 85% всех случаев заболевания животных бешенством.

Челябинск, Виктор Елисеев

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