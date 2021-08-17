Стабилизация Текслера: число инфицированных коронавирусом в Челябинской области превысило 81 тысячу

В Челябинской области за сутки выявлено 386 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 21 зараженного, все они скончались непосредственно от ковида.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 81 тысяча 150 инфицированных. 3 тысячи 723 из них умерли (непосредственно от инфекции – 2 тысячи 460).

Напомним, 6 августа, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, губернатор Алексей Текслер заявил «Мы видим замедление темпов прироста заболеваемости по койкам, по количеству пневмоний, мы уже стабилизировались и ожидаем в ближайшие недели снижения заболеваемости».

С тех пор суточная выявляемость выросла с 355 до 386, смертность – с 15 человек в день до 21, а 9 августа было зафиксировано сразу 25 летальных исходов.

Роспотребнадзор сообщает, что за минувшую неделю отмечается рост заболеваемости по детям до 1 года – на 34%, 1-6 лет – в 4,3 раза, 7-14 лет – в 1,3 раза, заболеваемость среди подростков снизилась на 15% (в сводке регионального минздрава на протяжении почти 4 месяцев почему-то нет ни одного школьника). Среди взрослых выросла заболеваемость среди лиц 50-64 лет на 7% и лиц старше 65 лет – на 5%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 17.08.21

На Южном Урале количество случаев бешенства продолжает расти. / Очереди и многотысячные чеки: через что предстоит пройти южноуральцам для получения ковид-справки. / Ожидания и реальность: в Челябинске появилась новая набережная (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»