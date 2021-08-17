Золотая рыбка: южноуральцы умудрились «наварить» на чужой продукции несколько миллионов

В Челябинске направили в суд уголовное дело по факту мошенничества на сумму свыше 4 миллионов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, следователи полиции Челябинска закончили расследование уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении двух братьев.

Следствием установлено, что челябинцы 33 и 40 лет похитили у нескольких продавцов около 18,5 тонн рыбной и мясной продукции на общую сумму свыше 4 миллионов рублей.

Южноуральцы искали в сети Интернет объявления о реализации интересующей их продукции, в это же время находили на специализированных сайтах водителей, занимающихся грузоперевозками, предлагая им работу. Получив данные водителей, аферисты от их имени связывались с представителями коммерческих компаний и договаривались о перевозке груза. Ничего не подозревающие водители забирали товар в условленном месте и везли его согласно сопроводительным документам. В процессе перевозки организаторы схемы созванивались с ними и меняли адрес разгрузки, оттуда увозили товар, а впоследствии продавали его.

Следствием доказаны 4 эпизода противоправных действий злоумышленников. При совершении последнего мошенников задержали. На период следствия им избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста.

Теперь мужчинам грозит до 6 и 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Тракторозаводский районный суд города Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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