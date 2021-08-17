Поселок под Челябинском вновь топят фекалии

В копейском поселке канализационные стоки бегут в озеро и на земельные участки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», канализационные стоки, бегущие напрямую в озеро Курлады, обнаружили жители поселка Кадровик, расположенного на территории Копейска.

По словам южноуральцев, коллектор в очередной раз засорился, и зловонная жижа выплеснулась наружу: фекалии затапливают земельные участки частных жилых домов и бегут прямиком в озеро. Обеспокоенность с копейчанами разделяет и одна из экологических общественных организаций.

В мэрии Копейска заявили, что в курсе проблемы, пообещав, что ремонт коллектора закончится к 21 августа.

Напомним, жители Кадровика уже не раз сталкивались с канализационными потопами. Так, минувшей зимой в течение нескольких дней населенный пункт топили разлившиеся канализационные стоки. «Установлено, что причиной разлива стало засорение бытовыми отходами канализационного коллектора, в виду неудовлетворительного состояния, за исключением отдельного участка протяженностью 75 метров, на котором ранее проводилась замена в результате аварии», – заявили тогда по итогам проверки в прокуратуре города.

В итоге суд обязал мэрию провести капитальный ремонт коллектора, за исключением отремонтированного ранее участка, в срок не позднее 2 лет с момента вступления решения в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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