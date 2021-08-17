«Ни фельдшера, ни скорой»: южноуралец умер на сельском празднике

В Челябинской области мужчина скончался во время футбольного матча.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в субботу, 14 августа, в селе Миасском (Красноармейский район) во время торжественной церемонии открытия местного стадиона. Об этом очевидца рассказали в социальных сетях.

Особенно возмутил южноуральцев крайне низкий уровень подготовки массового мероприятия.«Был футбольный матч, на котором стало плохо его участнику. Ни фельдшера, ни скорой, никакого медицинского персонала, бардак просто. Помогал какой-то молодой человек, но, похоже, безуспешно. Почему на спортивном мероприятии нет скорой, как администрация допустила проведение ?!», – возмутился один из очевидцев в группе «Подслушано Миасское: Главное сообщество».

«Тот парень, МЧСовец, несколько раз возвращал его к жизни, до приезда скорой, он был еще живой, а скорая приехала без реанимации, потом приехала еще одна скорая, но я так понимаю, было уже поздно! Да, весь день на жаре и спрятаться не куда. За трибунами зачем-то сделали клумбу, скорая не могла проехать» – рассказала еще одна свидетельница.

Как стало известно, умершим оказался депутат Березовского сельского поселения, директор ДК «Октябрьский» Фарит Мухамедьяров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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