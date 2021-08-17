ФАС начала проверку продавцов газа после скачка цен в Челябинске

Челябинское УФАС России изучает действия продавцов газа по установлению и поддержанию цен на соответствие антимонопольному законодательству.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, ведомство направило запросы информации в адрес ПАО «Новатэк», крупного продавца газа на территории региона, и других участников рынка о причинах изменения цен на сжиженный углеводородный газ на автозаправочных станциях Челябинска и области.

Кроме того, антимонопольщики проводят мониторинг цен на газ как в рознице, так и в мелком опте с целью анализа ситуации в регионе и пресечения возможных нарушений законодательства.

«В случае выявления признаков антиконкурентных сговоров хозяйствующих субъектов или злоупотребления доминирующим положением будут оперативно приняты меры антимонопольного реагирования», – заявили в региональном УФАС.

В целях стабилизации ценовой ситуации на рынке СУГ ФАС России совместно с Минэнерго рекомендовало крупным производителям перераспределить поставки СУГ с экспорта на внутренний рынок для удовлетворения потребностей населения в баллонном газе, а также растущего в летний период спроса на газомоторное топливо на АГЗС. Служба совместно с другими ведомствами принимает все необходимые меры для сохранения стабильного и доступного снабжения населения газом.

Цель этих мер – не допустить дальнейшего роста цен на СУГ и его дефицита на рынке, а также стабилизировать ценовую ситуацию на этом рынке. Напомним, что цены на бытовой газ в баллонах для потребителей и его доставку регулируются государством.

Напомним, ранее автомобилисты сообщили о резком росте цен на газ на автозаправках региона. По словам южноуральцев, если на прошлой неделе топливо продавали по 24 рубля за литра, то на этой – уже по 30 рублей. При этом, как отметили некоторые, в начале года сжиженный газ стоил и вовсе 18 рублей за литр.

Продавцы газа причиной повышения называют аварию на заводе по производству СПГ в Уренгое.

Челябинск, Виктор Елисеев

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