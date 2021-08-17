Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев будет отвечать за свои действия в суде

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев будет отвечать в суде за мусорный коллапс в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновник фигурирует в качестве привлеченного лица в деле, возбужденном по части 7 статьи 14.32 КоАП «Заключение чиновником соглашения либо осуществление недопустимых в соответствии с антимонопольным законодательством РФ согласованных действий». Если министра признают виновным, ему грозит штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей или дисквалификация на 3 года.

Напомним, проблема с вывозом мусора обострилась в Челябинске после 11 сентября 2018 года, когда мэрия волевым решением полностью прекратила прием твердых коммунальных отходов на Челябинской городской свалке. Причем еще за несколько дней до этого чиновники мэрии заявляли, что это произойдет до конца сентября.

В итоге, часть перевозчиков сначала начала саботировать вывоз ТКО из жилых микрорайонов, а потом и вовсе отказались от выполнения работ. Тогда в городе ввели режим ЧС, предоставили ООО «Полигон ТБО» субсидии на общую сумму 32 млн рублей, о вывоз мусора поручили Центру коммунального сервиса и его подрядчикам. Однако выяснилось, что подвижной состав новичков не рассчитан на работу с контейнерами, установленными во дворах Челябинска.

Расплачиваться за бездарную работу чиновников мэрии и минэкологии Челябинской области пришлось налогоплательщикам: в общей сложности, на разрешение ситуации из городского и регионального бюджетов было направлено около 100 миллионов рублей.

Позже областное УФАС через суд доказало, что правительство региона, минэкологии, администрация Челябинска, ООО «Полигон ТБО», МУП «ГорЭкоЦентр» и ООО «Центр коммунального сервиса» нарушили антимонопольное законодательство.

Ближайшее судебное заседание по делу Лихачева назначено на 2 сентября.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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