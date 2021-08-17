Житель Южного Урала предстал перед судом за надругательство над приемными дочерьми

Южноуралец пять лет насиловал девочек-сирот.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», материалы уголовного дела в отношении 61-летнего опекуна несовершеннолетних детей поступили в Красноармейский районный суд в июле этого года.

Южноуралец обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух воспитанниц детдомов, которых вместе с супругой взял под опеку.

Всего семейство оформило опеку над шестью девочками. В материалах дела речь шла о трех из них, но потерпевшими признали двух: факт изнасилования еще одной девочки следователи не смогли.

В ходе расследования сироты рассказали, что над одной из них опекун надругался, когда девочке было 12 лет, вторая стала жертвой посягательств в 13 лет. Когда же одна из воспитанниц, спустя пять лет, решила рассказать о происходящем, приемная мать отправила обеих девочек в психушку. Но к тому времени они уже успели написать заявление в полицию, которое передал силовикам друг пострадавших.

20 октября 2020 года опекунша умерла в больнице, куда попала с COVID-19. После этого ее супруг сбежал. Задержали южноуральца 25 октября, отправив в СИЗО.

При этом, по словам соседей извергов, что в семье не все ладно, можно было понять и раньше. Опекуны явно пренебрегали благополучием детей. По деревне они ходили грязными и неухоженными. И об этом ставили в известность районную соцслужбу. Но обращения местные чиновники игнорировали.

Закончилось все проверкой министерства социальных отношений Челябинской области. «Было выявлено довольно большое количество нарушений в целом по работе и даны подробные рекомендации по их устранению, – цитирует 74.RU министра социальных отношений Челябинской области Ирину Буторину. – Конкретно по этой семье мы посмотрели, как организовывалось ее сопровождение. В рамках законодательства протокольно было все сделано с точки зрения закона. Все сроки проведения обследований соблюдались, акты необходимой утвержденной формы составлялись. Но недочет в работе заключался в том, что к обследованиям не подключался психолог. Обследования проводились исключительно силами специалистов органов опеки, которые, естественно, другими компетенциями и полномочиями обладают». Если бы по нашим рекомендациям к проверкам условий жизни и воспитания детей в многодетных семьях подключали еще и психологов, мы предполагаем, что такая ситуация с жестоким обращением, возможно, была бы выявлена раньше.

Теперь приемные дети, младшей из которых на сегодня исполнилось 8 лет, старшим – по 17, находятся в детских домах. Несовершеннолетний родной ребенок супругов находится у родных. Кстати, кое-кто из родственников опекуна до последнего пытались уговорить девочек заявить, что южноуральца они оговорили, и на самом деле в семье все было прекрасно.

По словам друзей воспитанниц, девочки до сих пор не оправились от произошедшего.

Жителю Красноармейского района грозит за совершенное им до 20 лет лишения свободы. Он по-прежнему находится в СИЗО.

Челябинск, Виктор Елисеев

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